联合国大会通过决议 谴责北韩侵犯人权

此内容发布于2018年12月17日 下午6:35

（法新社纽约联合国总部17日电） 联合国大会今天通过决议，谴责北韩「有系统、全面性、恶劣」的侵犯人权。

这项不具法律约束力的决议，说他们乐见以外交手段来结束朝鲜半岛危机。

但决议强调，成员国「极为关切朝鲜民主主义人民共和国（北韩正式国名）严峻的人权情况，普遍有罪不罚的文化，侵犯人权也欠缺问责制」。

决议也谴责使用刑求、「不人道拘禁环境、强暴、公开处决、法外处决以及任意拘留」的作法，更谴责「现有且广泛的政治监系统」。

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Longform The citizens' meeting Teaser Longform The citizens' meeting