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此内容发布于2018年6月14日 上午1:35 最后更新 - 2018年6月14日 -01:35

（法新社纽约联合国总部13日电） 联合国大会今天以120票赞成压倒性多数，通过阿拉伯支持、谴责以色列在加萨示威冲突中造成巴勒斯坦人丧生的决议案。美国谴责哈玛斯煽动加萨暴力修正案则未获通过。

这份决议案谴责以色列对巴勒斯坦人「过度、不相称和肆意地」动用武力，并呼吁采行措施，保护在加萨（Gaza）和以色列占领的约旦河西岸的巴勒斯坦人。

巴勒斯坦人3月底开始在加萨边界示威，抗议期间，至少129人遭以色列炮火杀害。没有以色列人死亡。

由阿尔及利亚和土耳其代表阿拉伯与穆斯林国家提出的这份决议案，在193名成员的联合国大会赢得120票决定性的票数支持，另有8票反对，45票弃权。

美国驻联合国大使海利（Nikki Haley）斥这份决议案「偏颇」，并谴责阿拉伯国家试图藉着在联合国谴责以色列，赢得国内的政治筹码。

海利告诉联合国大会：「对一些人而言，攻击以色列是他们最喜欢的政治运动，所以我们今天才会在这里。」

美国提出的修正案谴责哈玛斯在加萨边界「煽动暴力」，但无法跨越2/3多数的通过门槛。

美国6月1日在安理会动用否决权，阻止安理会通过谴责以色列的决议案后，支持这项措施的阿拉伯国家转向联合国大会。

和安理会不同，联合国大会采纳的决议案并无约束力，成员国也不能动用否决权。（译者：郑诗韵/核稿：徐睿承）

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