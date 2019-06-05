此内容发布于2019年6月5日 上午3:20

（法新社温哥华5日电） 根据「永续发展目标性别指数」（SDG Gender Index）报告指出，联合国（UN）发展蓝图呼吁达成的性别平等指标，目前没有国家在完成达标的路上。

联合国所有成员国在2015年通过17项永续发展目标（SDGs），希望在2030年前达成目标，永续发展目标涵盖教育、气候、性别平等等领域。

然而，对于性别平等目标要求消除歧视女性和对女性施暴的问题，以及停止童婚、女阴残割（female genital mutilation, FGM）等有害行径，各国并未走在达成性别平等的正确轨道上。

「平等措施2030」（Equal Measures2030）主任霍德（Alison Holder）表示：「我们确实没有为数十亿女孩与女性，兑现（永续发展目标）的性平承诺。」永续发展目标性别指数由「平等措施2030」组织整理公布。

霍德在加拿大温哥华性平会议「女性传承」（Women Deliver）场边说：「让我更担忧的是，有14亿女孩与女性生活在指数评比『非常差』的国家。」

这份报告采用129个国家的资料，调查结果显示，像是芬兰、瑞典、挪威和荷兰等富裕国家的性平进展最多。至于查德（Chad）、刚果民主共和国（DR Congo）、刚果共和国（Republic of the Congo）、叶门（Yemen）和尼日（Niger）等贫穷且不稳定的国家，则处在落后地位。

不过霍德也说，「在辛苦度日的国家也有些好消息」，例如，尽管西非塞内加尔（Senegal）国内生产毛额（GDP）比丹麦少56倍，塞内加尔国会却比丹麦国会更接近两性平等目标。

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