联合国报告显示 大部分人口贩运仍未绳之以法

（法新社维也纳6日电） 联合国一项报告警告，由于「处罚所无法触及的领域庞大」，使全球人口贩运仍猖獗，受害者惨沦犯罪帮派的禁脔，从卖淫压榨到器官摘除都不能幸免。

尽管最近在许多非洲和中东国家出现更多人口贩运案定罪的趋势，但由联合国毒品暨犯罪办公室（UNODC）所发布的报告却指出「相关领域定罪的总数仍相当低，人口贩运者似乎很难面临司法审判」。

报告指出，2014至2017年间共接获100宗有关器官摘除的举报，多数是在中东与北非，也有部分来自欧洲及中、南美洲。

报告引述相关研究指出，部分案件里，有证据显示贩运者与医疗专业人士勾结，涉及贪腐和诈欺。

UNODC表示，这类人口贩运犯罪者钻一些「严重的漏洞」，例如到难民营以不实承诺，「称可以拿到钱或被送到更安全地点等」，招揽难民。

不过报告里从数据发现，卖淫压榨到目前仍是最常见的人口贩运，占2016年被发现受害者中的59%。

UNODC强调，各类参与武装冲突的团体都利用人口贩运「取得资金，或藉以补充兵员及拿来当性奴隶」。

排名在卖淫压榨之后最常见的人口贩运是强迫劳动，受害者占1/3，尤其在非洲撒哈拉沙漠以南地区和中东最为常见。其他在报告中被提及的人口贩运还包括逼婚，这部分普遍发生在东南亚。

UNODC在2016年获报的受害者总数将近2万5000人，且自2011年起已增加超过1万人，增长率「在美洲和非洲较为明显」。报告并警告，增加的数字很可能不过是能被确认身分的被害人，真正的全部受害者人数恐更多。

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