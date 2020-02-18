此内容发布于2020年2月18日 下午11:05

（法新社巴黎18日电） 联合国今天公布一份具里程碑意义的报告示警，全球各国未能保护儿童免受气候变迁和不良饮食的健康危害，每位儿童面临「立即威胁」。

全球40多名杰出的儿童及成人健康专家指出，世界上没有任何一国充分保护下一代免受碳排放、自然破坏、高卡路里及加工食品的影响。

他们表示，富裕国家制造过多的碳排放，「威胁所有儿童的未来」，将对健康带来额外的危害，包括致命的热浪和日益扩散的多项热带疾病等。

这份报告由世界卫生组织（WHO）和联合国儿童基金会（UNICEF）委托完成。另外，报告中也强调，孩童面临高脂高糖食品、酒类及菸草有害行销手法的威胁。

伦敦大学学院（UCL）全球健康研究所（Institute for Global Health）所长、国际儿童健康教授柯斯蒂罗（Anthony Costello）说：「（报告）发出的重大警讯是，当今没有任何国家保护到儿童的健康、顾及他们的未来。」

他告诉法新社说：「当你见到空气污染对孩童肺部所造成伤害的程度时，我们知道我们解决这个问题的时间十分有限。」

「我们有解方，但缺乏政治领导力和意志去实践。」

这份发表在英国医学期刊「刺胳针」（The Lancet）的报告，针对180个国家的孩童存活率、受教育和营养比率进行排名。

在这些指标下，和挪威、荷兰等富裕国家相比，诸如中非共和国和查德等低度开发国家表现尤其差。

不过，评估人均碳排放量对空气污染造成的影响时，排名产生反转。

WHO秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）说：「全球决策者辜负了当今儿童和青年，未能保护他们的健康、权利及他们的星球。」（译者：黄靖贻/核稿：严思祺）

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