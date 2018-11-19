下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年11月19日 上午1:50 最后更新 - 2018年11月19日 -01:50

（法新社叶门首都沙那18日电） 联合国特使葛瑞菲斯将启程赴叶门，盼促成和平谈判以结束内战。叶门叛军「青年运动」（Huthi）高层官员已要求旗下官兵，停止发射火箭或使用攻击无人机。

Huthi高级革命委员会（Higher Revolutionary Committee）主席胡提（Mohammed Ali al-Huthi）在推特贴文表示，他们希望「所有叶门官方团体」停火。

胡提还指出，他要求旗下官兵停止发射飞弹和无人机攻击，目的在于「支持（联合国）特使的努力，并证明我们的善意」。

联合国特使葛瑞菲斯（Martin Griffiths）16日表示，他打算在周内前往叛军所掌控的叶门首都沙那（Sanaa），以尽快敲定即将在瑞典举行的和平谈判。

葛瑞菲斯还说，沙乌地阿拉伯所支持的叶门政府及Huthi叛军双方，都重新表达致力政治解决的承诺，双方都「坚定保证」会出席和平谈判。目前和谈日期尚未确定。

Huthi叛军2014年占领叶门首都沙那（Sanaa）及滨红海城市荷台达（Hodeida），促使沙乌地阿拉伯领导的联军隔年出手介入，帮助叶门政府军。

世界卫生组织（WHO）指出，从沙国领导的联军介入以来，有近1万人在内战中丧生，有人权组织认为死亡人数可能是这个数字的5倍；联合国指叶门内战是严重的人道危机。

Neuer Inhalt Horizontal Line