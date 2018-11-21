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此内容发布于2018年11月21日 上午4:05 最后更新 - 2018年11月21日 -04:05

（法新社叶门首都沙那20日电） 联合国特使葛瑞菲斯准备前往饱受战争蹂躏的叶门，为将在瑞典举行的和平谈判铺路。但就在他准备动身前，叶门滨红海城市荷台达再度爆发激烈战事。

葛瑞菲斯（Martin Griffiths）力促的和平谈判在今年9月破局，如今他再次试图游说伊朗支持的叛军「青年运动」（Houthi）与沙乌地阿拉伯力挺的叶门政府，于今年年底前重返谈判桌。

葛瑞菲斯预计明天与青年运动高层于叶门首都沙那（Sanaa）会晤。

过去一周来，交战双方已对葛瑞菲斯及其于瑞典首都斯德哥尔摩举行会谈的使命表示支持，不料荷台达（Hodeida）今天晚上再度爆发激烈战斗。

荷台达昨天爆发激战，军方官员表示，这是亲政府部队上周停止进攻以来，死伤最惨重的战事。

双边于荷台达东区交战，青年运动发射炮弹后，消息人士指出，亲政府部队在沙乌地领导的联军战机支援下展开反击。

据青年运动旗下的媒体报导，昨天爆发的冲突酿成死伤，双边持续交战近4小时。当地居民表示，这座城市今天趋于平静，但东区及南区于午夜左右再次爆发激烈战斗。

就在葛瑞菲斯依计画动身的几个小时前，荷台达东区居民表示，他们可以听见战斗声，住处附近也可见炮弹碎片。

青年运动2014年占领沙那及荷台达，促使沙乌地及盟友隔年介入内战，力挺叶门总统哈迪（Abedrabbo Mansour Hadi）。

双方都被控犯下可能构成战争罪的罪行。根据世界卫生组织（WHO）的统计，自沙乌地2015年3月介入叶门战事以来，已有近1万人丧生，但人权组织认为死亡人数恐怕接近5万人。（译者：钟佑贞/核稿：陈政一）

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