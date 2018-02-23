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此内容发布于2018年2月23日 上午8:35 最后更新 - 2018年2月23日 -08:35

（法新社南苏丹朱巴23日电） 联合国南苏丹人权委员会今天指出，有足够证据，就触犯战争罪和危害人类罪，起诉至少41名高阶军官和官员。

极端残酷和攻击平民已成为南苏丹持续4年内战的写照。

尽管非洲联盟（African Union）矢言设置特别法庭对疑似罪行进行审判，却迄无高阶官员受惩。

联合国南苏丹人权委员会主席苏卡（Yasmin Sooka）说：「可立即设置这个法庭，检察官可以开始起诉。」

她说：「根据和平协定，遭起诉者不可再担任现有职务。归根结柢，这是停止数百万生灵遭南苏丹领导人肆意毁灭的唯一办法。」

委员会指出，已向联合国人权事务高级专员扎伊德・拉阿德・胡笙（Zeid Ra'ad Al-Hussein）提出一份机密名单，登载的嫌犯包括3名州长、33名将领和5名上校。

根据5万8000份文件、230名证人的陈述完成的报告，记载包括斩首、活活烧死、割喉、挖掉眼睛等极度残酷暴行。

其中还包括一名12岁男孩被迫若不跟自己的祖母性交，就会被杀害。

就连男性也难逃攻击，有人遭强暴，其至阉割。（译者：何宏儒）

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