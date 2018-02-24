下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年2月25日 上午12:35 最后更新 - 2018年2月25日 -00:35

（法新社联合国总部24日电） 联合国安全理事会今天一致通过提案，要求叙利亚交战各方停火30天；与此同时，反抗军控制的东古塔地区（East Ghouta）遭遇新一波空击，7天以来已有500多名平民丧生。

在俄罗斯支持下，安理会通过的决议要求在叙利亚「即刻」实施30天停火，以利人道救援运送及撤离伤患。

安理会原定22日进行表决，但数度推迟至今天才举行，主因外交官员为避免向叙利亚总统巴夏尔．阿塞德（Bashar Al-Assad）提供军事援助的俄国行使否决权而陷入艰难协商。

叙利亚人权了望台组织（Syrian Observatory for Human Rights）说，安理会针对叙国停火30天提案进行表决后，获俄国空军支持的叙利亚战机对东古塔地区发动新一波攻势。

这个总部设在英国的观察组织说，叙利亚政府军18日对大马士革郊区的东古塔地区发动攻击以来，已夺走519条人命，其中至少有127名孩童。

至少41名平民在今天的攻击中丧命，其中包括8名孩童。俄罗斯否认参与攻击。

路透社报导，叙利亚人权了望台组织说，度玛（Douma）和萨玛卡（Zamalka）等城镇24日都遭遇攻击。

一名度玛镇居民说，他凌晨时分被喷射机在附近轰炸的声音惊醒。街上大多空无一人。

联合国说，有近40万人住在东古塔地区，多个卫星城镇和农场自2013年起便遭政府军围困，缺乏足够粮食和药品。

由瑞典和科威特草拟的叙利亚停火30天提案，不包括打击伊斯兰国（IS）、盖达组织（al-Qaeda）和努斯拉阵线（Nusra Front）等好战组织的军事行动。

法国驻联合国大使德拉特（Francois Delattre）说，如今重要的是确保落实停火，「没有什么比看见这项决议沦为一纸空文更糟的事情了」。

度玛镇居民马山（Abu Mazen）说：「我不认为各方会彻底执行这项决定。无论是叙利亚政权或俄罗斯，都不会遵守相关协议。」

他还说：「我们无法相信俄罗斯或叙利亚当局。我们早就习惯他们的背叛。」（译者：刘文瑜/核稿：郑诗韵）

Neuer Inhalt Horizontal Line