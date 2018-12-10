联合国通过移民契约 美国和其他15国表忧心

此内容发布于2018年12月10日 上午7:35

（法新社摩洛哥马拉喀什10日电） 联合国（UN）约150个国家领导人和代表今天在摩洛哥通过一项移民契约，尽管反移民的民粹主义发动一连串退出行动。UN拥有193个成员国。

但美国和其他15个国家不是选择退出，就是对此表达忧心，部分国家宣称，这项契约侵犯国家主权。

经过18个月谈判、7月在UN达成的「全球移民契约」（Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration），今天在会议开始时正式批准。两天会议在摩洛哥马拉喀什（Marrakesh）举行。

这项被称为移民管理的第一份国际文件，列出23个目标，开放合法移民，不允许移民经由边界非法移动。全球移民人数已激增至超过2亿5000万人。

UN秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）把这项契约形容为「防止受苦和混乱的路径图」，试图消除他所称围绕这项契约的许多不真实想像，包括宣称这将允许UN对成员国施加相关移民政策。

他表示，这项契约「无法律约束力」。「这是国际合作的框架…特别重申国家主权原则。」

他并说：「我们绝不能屈服于恐惧和错误叙述。」与会代表包括德国总理梅克尔（Angela Merkel）、巴拿马总统瓦雷拉（Juan Carlos Varela）和希腊总理齐普拉斯（Alexis Tsipras）。

美国7日猛烈抨击这项契约，称它「是UN以牺牲各国主权为代价，推动全球治理之举」。

去年年底，美国是第一个退出协商的国家，接着澳洲、奥地利、捷克、多明尼加共和国、匈牙利、拉脱维亚、波兰和斯洛伐克退出。（译者：叶俐纬/核稿：陈政一）

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