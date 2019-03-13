此内容发布于2019年3月13日 上午10:35

（法新社奈洛比13日电） 联合国今天在具里程碑意义「全球环境展望」（The Global Environment Outlook, GEO）报告中说，全球1/4的早死和疾病都是人为污染和环境破坏所致。

报告警告，致命排放物引发雾霾、化学物质污染饮用水和加速破坏对数十亿人生计至关重要的生态系统，正在全球各地造成流行病，伤害全球经济。

这份耗费6年编纂的报告，由来自70个国家的250位科学家汇整而成，描述已开发国家猖獗的过度消费、污染和浪费食物，导致富国与穷国间鸿沟日益加剧，也导致其他地方陷于饥荒、贫穷和疾病。

在温室气体排放量持续增长之际，又出现大量干旱、洪水和超级风暴，海平面上升使灾情更加恶化，因而逐渐凝聚出一种政治共识，即气候变迁对数十亿人的未来构成风险。

世界各国领导人2015年达成巴黎气候协定，承诺采取行动，减少温室气体排放量，将全球气温升幅抑制在摄氏1.5度。

然而，各界并未充分理解污染、森林砍伐及机械化食物链对健康的冲击，也没有关于环境的任何国际协定所涵盖范围，能与巴黎气候协定相比拟。

「全球环境展望」报告列举出一连串与污染相关健康警讯。

报告说，恶劣的环境条件「造成全球约25%的疾病和死亡」，光是2015年，就酿成约900万人死亡。

由于无法取得干净饮用水，每年有140万人死于可预防疾病，例如与饮用水污染和卫生条件恶劣有关的痢疾和寄生虫等。

排入大海的化学物质「恐对好几代人」的健康构成不良影响，而大规模农耕和森林砍伐则会使被32亿人视为家园的地区出现土地退化。

报告还说，空气污染每年造成600至700万人早夭。

此外，人类在生产粮食过程中滥用抗生素，催生出抗药性超级细菌，将会在本世纪中叶前成为人类早夭的头号杀手。

随报告交给各国决策者的短笺提到：「为掌握并扭转此情势，必须采取前所未有紧急行动。」（译者：刘文瑜/核稿：刘学源）

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