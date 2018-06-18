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此内容发布于2018年6月19日 上午1:20 最后更新 - 2018年6月19日 -01:20

（法新社日内瓦19日电） 联合国今天表示，全球有6850万人因为战争、暴力冲突与迫害被迫逃离家园，人数创新高纪录，缅甸与叙利亚等地的状况特别严重。

根据联合国难民事务高级专员公署的报告，截至2017年年底前，流离失所的人数比前一年增加近300万人，比10年前逃离家园的4270万人增加50%。

报告说，目前人数相当于泰国总人口，被迫迁徙的人数相当于全球每110人中就有1人。

联合国难民事务高级专员葛兰第（Filippo Grandi ）说：「我们现在处于分水岭，要成功处理全球被迫流离失所的问题，就需要更全面的全新方法，才不会让一些国家与社会独自面对。」

不过，他在报告发布前在日内瓦告诉记者，约70%的民众仅来自10个国家。

葛兰第说：「如果有解决这10国冲突的办法，或至少解决其中几个国家的问题，这样的数据就不会逐年攀升，而是会开始下滑。」他呼吁拿出更强的政治决心，防止让许多人逃离家园的危机恶化。

报告显示，去年刚有162万人流离失所，包括首度被迫迁离与先前逃离家园的人。

联合国难民事务高级专员公署表示，这样的人数相当于每天有约4万4500人被迫离开家园，或每2秒就有1人流离失所。

截至去年年底，光是叙利亚的7年冲突，就导致630 万人逃离家园，占全球难民人口的近1/3。

缅甸难民去年也倍增至120万人，缅甸当局实施残暴的军队镇压行动，迫使数10万名洛兴雅穆斯林越界涌入孟加拉。

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