此内容发布于2020年2月20日 上午5:35

（法新社尼日尼阿美19日电） 联合国今天表示，尼日（Niger）有将近300万人，其中超过半数是孩童，正因许多天然与人为危机而受苦，亟需人道救援。

联合国儿童基金会（UNICEF）发表声明说，这些危机正威胁着包括160万孩童在内的290万人，而「不安全、营养不良、一再爆发流行病和疫情、周期性洪水、干旱和流离失所等构成的风险」是这些危机的背后原因。

联合国儿童基金会区域营养顾问戴斌达特（Felicite Tchibindat）走访受冲突影响的迪法（Diffa）地区后说：「不安全在中部沙赫尔（Sahel）地区快速蔓延扩散。」

戴斌达特说：「妇孺在暴力中首当其冲。」

「在已经脆弱的接纳社区，被迫流离失所的负担增加儿童和社区的脆弱性，严重影响他们的健康、保护、营养和教育。」

自从2015年以来，尼日一直竭力对抗与马利（Mali）和布吉纳法索（Burkina Faso）接壤西部边境附近的圣战士（jihadist）攻击，加剧蒂拉贝里（Tillaberi）和塔瓦（Tahoua）地区的需求，当地有将近7.8万人流离失所。

声明说：「查德湖（Lake Chad）地区平民一再遭攻击，使得迪法的26.3万人无法返回家园。」声明又说，与奈及利亚（Nigeria）接壤的边境安全恶化，也导致成千上万人逃离。

联合国指出，尼日有将近45万名难民，包括奈及利亚人、马利人和布吉纳法索人，还有试图逃离圣战士和武装帮派暴力的境内流离失所者。

有些难民和流离失所者生活在已经很贫穷人口当中。

戴斌达特说：「在资源受限和社会服务有限的情况下，收容流离失所人口的社区正展现出非凡坚韧性，分享他们所拥有的丁点东西。」

「这确实是尼日人民向全世界展示的一个伟大典范。」（译者：林沂锋/核稿：刘学源）

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