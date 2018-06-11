下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年6月11日 上午7:35 最后更新 - 2018年6月11日 -07:35

（法新社日内瓦11日电） 联合国难民事务高级专员公署今天呼吁义大利和马尔他，立刻准许载运600多名移民的船只靠岸，同时形容当前情况有「紧急的人道急迫性」。

地中海SOS救援组织（SOS Mediterranean）9日救起629人，包括孕妇和众多儿童，他们至今受困法国非政府组织船只宝瓶宫号（Aquarius）上。这艘船目前位在马尔他和西西里岛之间，等候停靠安全的港口。

联合国难民事务高级专员公署（UNHCR）发布声明说：「吁请有关国家政府，允许自9日受困地中海的数百人立即上岸。」

UNHCR地中海移民事务特使柯契特（Vincent Cochetel）强调：「这些人处于危难，存粮快用尽，需要尽快取得协助。」

他在声明中说：「应该稍晚再来检视更大问题，诸如谁该负责，以及这些责任各国最好如何分担等。」

欧洲联盟执行委员会也敦促义大利和马尔他对这600多人提供协助，执委会发言人席纳斯（Margaritis Schinas）在记者会说：「我们谈论的是人...义大利和马尔他当局的当务之急，应是确认这些人取得所需的照顾。」

Neuer Inhalt Horizontal Line