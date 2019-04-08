此内容发布于2019年4月9日 上午12:50

（法新社洛杉矶8日电） 美国联邦法官今天颁布临时禁制令，挡下总统川普的庇护禁令。法官认为，国土安全部要求移民在申请庇护期间先回墨西哥等候，是逾越权限。

旧金山联邦地方法官西柏格（Richard Seeborg）这项裁定，是川普政府力阻移民从美墨边界入境申请庇护的一大挫败。川普政府的「移民保护协议」（Migrant Protection Protocols, MPP）引发争议，但数天前，即将卸任的国土安全部长尼尔森（Kirstjen Nielsen）才矢言扩大相关禁令。

西柏格今天在27页的裁定书中写道，问题不在于移民保护协议是否为「明智或人道的政策」，而是此项协议是否让外国人置身「过度危险的环境」。 移民保护协议1月间实施以来，已有数百名寻求庇护者遭遣送墨西哥等待申请结果。相关措施先在加州入境口岸圣伊席卓（San Ysidro）实施，后来扩大到加州第2个边界点卡莱克西科（Calexico）以及德州的艾尔帕索（El Paso）。

权利组织乐见西柏格的决定。他们认为，移民保护协议不能适切保障寻求庇护者免遭迫害。

美国民权联盟（ACLU）移民权利计画（Immigrants' Rights Project）副主任拉比诺维茨（Judy Rabinovitz）表示：「法院强烈反对川普政府不聆听寻求庇护者诉求，而是采取这种前所未见且非法的政策，强行遣送他们到墨西哥。」

临时禁制令将于12日生效，仍可上诉。国土安全部和川普目前都未发表看法。

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