（法新社马尼拉18日电） 一头胃内塞了40公斤塑胶袋的年轻雄性柯氏喙鲸15日在菲律宾南部海岸搁浅。大量塑胶袋让它无法进食，也没有体力游回大海，最后它在脱水、饥饿的状态下死亡，临死前还吐血。

菲律宾一座致力于生态教育和动物骨骼保存的博物馆「大骨收集者」（D'Bone Collector Museum）16日在其脸书（Facebook）专页指出，他们当天早上6点接获渔业和水生资源局通报，一头鲸在康波斯特拉谷省（Campostela Valley）南部海岸搁浅，随后11点又被告知，鲸已死亡，博物馆人员后来将鲸带回达沃市（Davao）解剖。

解剖结果显示，这头身长4.7公尺的柯氏喙鲸胃内有40公斤的塑胶袋，包括16个米袋、4个香蕉种植园用袋和各式购物袋。博物馆计画日前公布塑胶袋细项完整清单。

博物馆方17日在脸书上说，这头鲸肚内的塑胶袋量是他们历来见过最多的。博物馆主任布莱区里（Darrell Blatchley）告诉法新社，鲸因为吃进太多塑胶袋而无法进食，「饥饿」是致死主因。

「这非常恶心，也令人心碎。我们过去10年解剖了61只海豚和鲸，但这次的塑胶袋量是我们见过最多的。」

国际环保组织「全球焚化炉替代方案联盟」（Global Alliance for Incinerator Alternatives）数周前发表报告，指出菲律宾境内的一次性塑胶袋用量惊人，一年达600亿个。

虽然菲律宾针对垃圾处理有严格规范，但环保人士指出，落实情形很差。（译者：陈韵聿/核稿：陈政一）

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