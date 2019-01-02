股市震荡 今年IPO华尔街反应恐冷

此内容发布于2019年1月2日 上午6:05

（法新社纽约2日电） 在网路叫车服务公司Uber和Lyft带头推出首次公开发行（IPO）下，投资人准备迎接今年可能大量登场的IPO，但在股市震荡报酬率恶化下，未来恐面临更多不确定性。

专门研究IPO的复兴资本公司（Renaissance Capital）说：「我们以不稳的步伐跨入2019年。」

根据Dealogic数据，去年总共有231家公司推出IPO ，总筹资金额达610亿美元（约新台币1兆8782亿元），创2014年以来最佳的一年。

但近来金融市场走势犹如坐云霄飞车般激烈震荡，不禁令人怀疑企业IPO的时机是否恰当。

对于打算发行股票募资的公司来说，市场震荡是大忌。

金融市场原本即因贸易紧张升高而惴惴不安，加上美国联邦准备理事会（Fed）升息令人忧虑，以及全球经济成长减缓的预测，引发股市去年12月连番重挫。

去年前10个月，IPO活动比2017年增加42%，但最后2个月因股市重挫而大幅衰退66%。

知情人士透露，几家原定2018年底推出IPO的公司因此延到2019年。他表示，有关IPO的讨论，市场波动性绝对是第一优先。

目前正在一旁等待，打算今年推出IPO的几家知名公司是所谓的「独角兽」（Unicorn）。独角兽是估值超过10亿美元（约新台币308亿元）的未上市公司。

根据美国商业媒体，这些独角兽公司包括已递交申请上市机密文件的叫车服务公司Lyft，以及它的劲敌Uber。

其他预期在今年推出IPO的公司，还包括订房平台Airbnb，讯息服务公司Slack，以及内容网站Pinterest ，和数据分析公司Palantir。

市场专家表示，从这些公司规模来看，应有能力挺过这个更具挑战性的市场环境。

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