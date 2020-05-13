此内容发布于2020年5月14日 上午12:50

（法新社华盛顿13日电） 美国总统川普今天杠上首席医学顾问佛奇，对于是否让学校持续关闭，两人意见「完全」不同，显见双方在松绑防疫措施上歧见扩大。

对于全国应该多快解封恢复运作，白宫与医学专家意见僵持不下；是否让学生在9月回到校园的议题，逐渐成为双方冲突的引爆点。

川普在白宫向记者表示，佛奇（Anthony Fauci）最近一次呼吁对重启全国运作一事抱持高度谨慎态度，「令人无法接受」。川普说：「我们将开放国家，民众希望国家开放，学校将开门。」

美国国家过敏与传染病研究院（NIAID）院长佛奇是备受国际敬重的传染病专家，也是川普因应疫情期间的重要顾问，他昨天向国会作证时说，太仓促解除封锁限制将引发「严重后果」。他说：「确实有风险会掀起一波难以控制的疫情。」

这样的看法与川普将卫生紧急事件抛诸脑后、聚焦于重启美国经济的想法截然不同。在企业努力维持偿付能力，加上数以百万计美国人申请失业给付之际，川普的观点受到愈来愈多人支持。

佛奇警告，太仓促解封将导致传染率变高，致命的病毒将再度扩散开来，「复苏经济的努力也会走回头路」。

此外，之后将受到严重影响的还有11月总统大选，川普声称他将让美国回到经济强健时期，而他的民主党对手拜登（Joe Biden）则指控川普处理疫情不当，导致后果更加严重。

川普已经杠上佛奇，不过在川普推广他想重启经济的想法时，佛奇愈来愈常待在幕后。

川普接受福斯财经新闻网（Fox Business Network ）访问时说：「安东尼（佛奇名）是很好的人、很棒的人。不过，我不同意他的意见。」

川普在预定明早播出的节目片段中说：「我觉得我们必须重启学校、恢复国家运作。现在，我们想要安全地重启经济，也想要尽快复工。我们不能一直这样下去，街上已经开始有混乱场面。」

川普说：「我完全不同意他在关闭学校上的意见。」

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