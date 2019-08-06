此内容发布于2019年8月7日 上午1:05

（法新社华盛顿6日电） 一种能够承受极端辐射、极热高温、宇宙最寒冷低温和数十年没有食物，几乎是坚不可摧的生物，或许能在月球上生存好一段时间。

这种听起来相当恐怖的生物并不是外星人，而是俗称「水熊虫」（Water Bears）的微小缓步动物，它们可能在以色列无人探测器「创世纪号」（Beresheet）4月坠毁在月球表面后幸存。

方舟使命基金会（Arch Mission Foundation）创始人史比瓦克（Nova Spivack）说，基于对这艘太空船的轨道和存放这种微型动物装置的组成分析，「我们认为缓步动物幸存的机会非常高」。

这个非营利组织致力在整个太阳系为人类知识和地球生物学进行备份，希望编撰出「银河百科全书」（Encyclopedia Galactica），作为送给未来的礼物。

史比瓦克说：「将缓步动物涵盖进去是理想的作法，因为它们是小到只能透过显微镜观察的多细胞生物，也是地球上最持久的生命形式之一。」

他还说，这种尺寸不到1公厘的微小生物经脱水干燥后，处于人工休眠状态，接着「封装在环氧树脂的人造琥珀中，可望在未来复活」。

这种缓步动物被储存在「月球图书馆」（Lunar Library），这种类似DVD的奈米技术装置内有3000万页可透过显微镜观看的人类历史档案和人类DNA。

这并不是第一种被留在这处贫瘠天体的遗传密码或生命形式，美国太空人在1969至1972年阿波罗（Apollo）登月期间，留下的近100袋粪便和尿液也含有DNA和微生物。

这种也称水熊虫或苔藓猪（moss piglets）的生物能在水中或陆地栖息，也能在摄氏150度和摄氏零下272度的环境中生存，尽管只有几分钟。

这种外型像蛆的8条腿生物，脱水干燥到没有生命迹象数十年后还能复活，也能承受外太空近乎零的压力、马里亚纳海沟（Mariana Trench）的深度，和超出人类致命程度千倍的辐射。

贝克大学（Baker University）缓步动物专家米勒（William Miller）说，如果它们没有在爆炸中燃烧殆尽的话，理论上是可以承受月球表面的微小压力和极端温度。

但他也说，「要想变得活跃、生长、进食和繁殖，它们就需要水、空气和食物」，因此不可能繁衍成群。

美国国家航空暨太空总署（NASA）天体生物学家康利（Cassie Conley）说，它们确切的生存时间，将取决于撞击地点的状况和暴露的温度。

康利说：「如果不是太热，它们有可能存活相当长一段时间（数年）。」（译者：刘文瑜/核稿：陈昱婷）

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