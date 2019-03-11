此内容发布于2019年3月11日 上午9:05

（法新社巴黎11日电） 国际能源总署（IEA）今天表示，拜页岩油开发之赐，美国原油产量预期将继续成长，使得美国自2021年起成为石油净出口国，这番发展应能强化全球能源安全。

IEA执行董事比罗尔（Fatih Birol）在声明中说：「美国页岩油革命的第2波浪潮即将抵达。」

从页岩层榨取石油和天然气的新技术，促使近年美国产油量大增，加上生产成本低廉，预料这样的产油荣景将持续。

IEA预估，未来5年增加的全球原油产量，2/3将来自美国，而增加的液态天然气产量则约3/4由美国贡献。这将协助美国超越俄罗斯地位，而和沙乌地阿拉伯比肩争夺全球最大原油出口国宝座。

比罗尔指出：「这将撼动国际油气贸易流向，并对能源的地缘政治带来深远影响。」

美国页岩油产量增加，正是造成2014年国际油价崩跌的主因之一，原油产业才刚从当年的伤害复原。

IEA预期，石油输出国家组织（OPEC）以外的国家产油量将继续成长，估计到了2024年，将增加每日610万桶至每日6870万桶。而除了美国外，巴西和挪威的产油量也预期都将上升。

不过，OPEC总产油量预期将在今年和明年减少，至2024年才会恢复小幅成长，达到每日3200万桶。

IEA预估，全球总产油量到了2024年将增加每日590 万桶，但伊朗产油量将因美国制裁而减少，委内瑞拉产油量则因国家深陷经济危机而下滑。

IEA还预期，全球原油需求成长将放缓，主要归咎于中国经济成长减速；但在2024年底前仍将以每年平均每日120万桶速度增加，届时共将增加每日710万桶，达到每日1亿640万桶。需求增加的部分，接近一半将来自中国和印度。

此外，IEA也不预期原油需求将触顶，「尽管节能效率提高和电动车推出，造成汽油需求成长减缓」，但石化业和喷射燃料的需求仍「远足以弥补」这些损失，成为带动需求成长主力。

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