脱口秀批评沙乌地政府 Netflix撤下其中一集

此内容发布于2019年1月2日 上午12:05

（法新社华盛顿1日电） 影音串流巨擘网飞（Netflix）今天证实，他们撤下一出讽刺脱口秀节目的其中一集，因为这集批评沙乌地阿拉伯政府，据传沙国官员因此抱怨，并对网路言论自由限制提出新质疑。

美国讽刺脱口秀节目「敏哈吉：爱国者有话说」（Patriot Act with Hasan Minhaj），主持人敏哈吉是美国出生的穆斯林。

曾为「华盛顿邮报」（Washington Post）撰稿的沙乌地记者哈绍吉（Jamal Khashoggi），去年10月在土耳其伊斯坦堡的沙国领事馆遇害后，敏哈吉便在脱口秀其中一集痛批沙国当局。

敏哈吉特别批评沙国王储穆罕默德．沙尔曼（Mohammed bin Salman），也抨击了沙国在叶门领导的军事行动。

网飞发言人声明指出：「我们强烈支持全球各地的艺术自由，在我们收到具有法律效力的法定请求后，只有在沙乌地撤下这一集，以遵守当地法律。」

英国「金融时报」（Financial Times）报导，网飞之所以做出这项举动，是因为沙国通讯和资讯科技委员会（Communications and Information Technology Commission ）指出，这集节目违反当地网路犯罪法。

哈绍吉的华盛顿邮报编辑同事阿提亚（Karen Attiah）表示，网飞的举动「相当让人愤慨」。

沙国资讯部（Saudi Information Ministry）没有立即回覆置评请求。

遭撤下的这集节目仍可在世界其他国家看到，甚至在沙乌地也能透过影音网站YouTube观看。（译者：陈彦钧/核稿：陈昱婷）

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