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此内容发布于2018年7月10日 上午12:20 最后更新 - 2018年7月10日 -00:20

（法新社泰国美塞10日电） 泰国官员今天说，首批自泰北睡美人洞脱困的8名男孩身心健康，吵着想吃巧克力，不过其中两人验出有肺炎，服用抗生素治疗。

泰国公共卫生部常务次长杰萨达（Jesada Chokedamrongsuk）在清莱医院向记者说明获救男孩情况时，他说：「每个人的心理状态都很好。」他又说：「这8人今天都没有人发烧。」

这群男孩年龄介于12到16岁，在7日与8日率先获救，而剩下的4名足球小将与教练还受困洞穴中，已经待了17个晚上。

专家先前警告，这场劫难可能将对男孩留下长久伤害，无论是心理创伤，或在洞穴受到的身体感染。

杰萨达说，医院对他们做了X光与抽血检查，又说，其中两人疑有肺炎症状，但服用抗生素治疗，「状态正常」。

他说，这群男孩可以进食、移动与说话。杰萨达说：「他们还必须待在医院一周，等待身体健康报告出炉，看看是否有任何变化。」

公共卫生部督察佟柴（Thongchai Lertwilairattanapong）说，8日脱困的首批4名男孩，正在进食一般普通食物。

他说：「他们吵着要吃巧克力。他们胃口很好，一切都很好。」

这些男孩将持续受到隔离，但一些父母已可隔着玻璃窗探视。

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