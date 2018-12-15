脱欧之路颠簸难行 英强硬派盼川普政府力挺

此内容发布于2018年12月15日 下午11:05

（法新社华盛顿15日电） 英国一跛一跛地在脱欧之路向前迈进之际，推动全面脱离欧洲联盟（EU）的强硬派人士正在寻求川普政府支持，美国国务卿蓬佩奥访问时也承诺，美英将寻求保持一种「特殊关系」。

挺过逼宫危机的英国首相梅伊（Theresa May）近日赴布鲁塞尔，寻求与欧盟就双方达成脱欧协议中所谓的爱尔兰边境保障措施重新谈判，欧盟回应冷淡。

梅伊也未获得美国总统川普力挺，川普曾公开质疑她的脱欧协议，倾向支持英国与欧盟切割干净。

右翼批评人士担心，当前达成的协议恐使英国无限期留在欧盟关税同盟，以避免爱尔兰和北爱尔兰之间重新设立边界。

梅伊公布脱欧计画后不久，川普对记者说，「这项协议对欧盟非常有利」，还说可能阻碍美国和英国达成贸易协议。

接替提勒森（Rex Tillerson）担任国务卿的蓬佩奥（Mike Pompeo）也支持英国脱离欧盟。

随着英国未达成协议硬脱欧的可能性日益高涨，蓬佩奥最近接受福斯新闻频道（Fox News）访问时，承诺美英将寻求保持一种「特殊关系」。

川普支持英国脱欧的立场，与前总统欧巴马背道而驰。欧巴马曾警告，英国脱欧后的贸易协定将「位于大排长龙的队伍后方」。

欧巴马说，英国留在具有前瞻性的欧盟，在经济和政治上对各方都有好处，这符合两国大多数的外交政策考量。

对川普而言，英国在2016年公投决定脱离欧盟，预示他将爆冷当选美国总统，成为全球极右派的又一胜利。（译者：刘文瑜/核稿：郑诗韵）

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