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此内容发布于2018年3月2日 上午4:20 最后更新 - 2018年3月2日 -04:20

（法新社伦敦2日电） 无论对英国脱离欧洲联盟的协商感到沮丧、不满欧盟当局或对未来恐慌，一般英国人民以及旅英欧洲人在英国脱欧一年前的现在，正做出改变人生的决定。

住在西班牙马德里的32岁英国侨民戴维斯（Matt Davies）说：「与我同龄的其他人已开始稳定下来了，也做了比较长期的人生规画。」

这名客服中心工作人员说：「我很难为2019年3月之后进行任何规画，因为我根本不知道到时候是什么状况。」

对旅居英国的300万欧盟公民来说，这种不确定性更迫在眉睫，许多人现在已怀疑他们在英国的未来。

电台主持人波洛浩（Gosia Prochal）是近100万名住在英国的波兰公民之一，他告诉法新社，英国脱欧影响到「我们生活的全面」。

住在北爱尔兰的林奇（William Lynch）在北爱尔兰与爱尔兰共和国交界的福伊尔湖（Lough Foyle）养牡蛎。

若脱欧后北爱尔兰输欧盟产品须支付关税，他就必须将养殖基地往下游搬移两公里到爱尔兰共和国境内。

这位63岁的前消防队员说：「我不能等到最后一刻再做这件事。」

爱尔兰共和国是欧盟成员国，与英国统治的北爱尔兰约有500公里边界，双方目前不设海关及检查站等「硬边界」，许多人跨境工作。

林奇的牡蛎多半是要出口到法国，而他今年种殖的牡蛎须待英国脱欧后，才会采收。

羊农辛浦森（Pip Simpson）在2016年公投中支持脱欧，但他如今将失去养殖场依赖的欧盟补贴。

辛浦森说，他觉得欧盟方面是尽可能使脱欧协商无法顺利进行，以吓阻其他国家离开欧盟。（译者：陈妍君/核稿：张佑之）

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