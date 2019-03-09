（法新社伦敦10日电） 英国国会议员将于12日再次表决首相梅伊的脱欧协议，在支持她的协议或冒着混乱风险走上无协议脱欧之间做历史性抉择。距离英国脱离欧洲联盟的最后期限的29日，已不到3周。

英国下议院2个月前以悬殊票数否决梅伊政府与欧盟所达成的脱欧协议，迫使梅伊需回过头与欧盟协商。然而欧盟各国领导人拒绝她的要求，英国与欧盟官员间的会谈也没有重大突破。

若英国国会这次仍不让协议过关、也没有协商展延脱欧时限的话，英国就要在29日告别46年参与欧洲一员的身分，并为英欧双方带来巨大冲击。

双方官员层级的讨论，周末持续聚焦于提供相关法律保障，让英国议员能支持协议通过，梅伊也允诺必要时，会在最后一刻前再亲自跑一趟。但已没什么人怀抱期待，在12日表决前欧盟会做重大让步，梅伊也只能代之以向议员喊话，提醒当中利害。

梅伊与欧盟的协商仍聚焦在所谓「爱尔兰边境保障措施」（backstop）上。这项脱欧协议里的安排，试图让英国北爱尔兰与爱尔兰共和国间的边界，能在脱欧后保持开放。

但许多英国议员担心，这会让英国陷入继续受制欧盟法规的陷阱，但欧盟方面拒绝提出边境保障措施退场的日落时间表，也不同意单方退出相关机制。

欧盟首席谈判代表巴尼耶（Michel Barnier）8日只重申，欧盟可以提出有法律拘束力的声明，确认爱尔兰边境保障只是暂时性的权宜措施。

梅伊的脱欧协议在1月送交国会表决时大输230票惨遭否决，这段期间虽然少数国会议员回心转意，但仍无迹象再次表决会有重大转变。

即便梅伊不停向个别议员保证，工人权益会获保障，也会为贫困城镇提供新资金，反对党工党（Labour Party）仍反对梅伊的脱欧协议。

如果脱欧协议12日仍遭否绝，英国国会13日料将再表决，反对走上「无协议脱欧」，以便为14日表决是否提出延后脱欧大限的投票铺路。

Neuer Inhalt Horizontal Line