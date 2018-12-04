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此内容发布于2018年12月4日 下午11:05 最后更新 - 2018年12月4日 -23:05

（法新社伦敦4日电） 英国将在明年3月29日正式脱欧，距今仅剩3个多月，国会若否决首相梅伊达成的脱离欧洲联盟（EU）协议，便可能对梅伊政府提出不信任投票，接着提前举行大选，让脱欧进程陷入混乱。

除了上述种种棘手议题外，梅伊还得应付党内不满的挺脱欧成员。

为维系党内团结，梅伊特地喊话：「唯一可行的解决方案，是化解票投脱欧者的疑虑，同时让票投续留欧盟者安心。」但她话语未落，却不断被亲欧盟及支持脱欧的国会议员打断。

工党党魁柯宾（Jeremy Corbyn）称梅伊「经两年拙劣谈判」后产出的计划，是「对英国而言，一大具破坏力的挫败」。

力挺脱欧的前外相强生（Boris Johnson）也警告，若按梅伊的计画脱欧，英国实际上跟欧盟殖民地无异。挺梅伊政府的北爱尔兰小党民主联盟党（DUP）今天也正式与梅伊的保守党决裂，投票反对政府。

副党魁陶兹（Nigel Dodds）表示：「我们对此感到悲伤，我深感遗憾。」

「我很佩服首相的耐力、韧性，及她正着手进行的工作，但对此，我认为她误判国家及国会的意向。」

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