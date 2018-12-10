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脱欧表决踩煞车 梅伊前景看坏

（法新社伦敦10日电） 英国首相梅伊（Theresa May）今天宣布延后国会脱欧协议的表决，现将和欧洲联盟领导人会面以取得进一步保证，但计画似乎面临排山倒海的反对声浪。

梅伊如今表示国会将在明年1月21日交付表决。

1月21日是英国政府若无法与欧盟达成可行协商，国会将接手脱欧进程的最后期限。

梅伊的前景、她的脱欧协议，和她的政府都存有高度不确定性，除自家保守党强硬派威胁逼宫，她率领的政府也可能面临不信任投票。

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