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此内容发布于2018年2月22日 上午12:50 最后更新 - 2018年2月22日 -00:50

（法新社伦敦21日电） 欧洲联盟（EU）提议英国脱欧过渡期应在2020年12月31日结束，但英国今天提出挑战，表示应根据双方何时能就未来贸易关系达成共识，来决定过渡期何时结束。

英国政府表示，2019年3月29日脱欧后，仍希望在约两年内结束过渡期；但英国政府也在「讨论草稿」中表示，过渡期确切持续时间，「应依照支撑未来伙伴关系的新流程与新制度，需要多长时间准备和落实来判定」。

英国脱离欧盟、不再是欧盟一员之后，才能和欧盟签订新的贸易与安全关系协定。

英国政府表示：「英国同意这需要大约两年，但希望能在支持其结束日提案的评估方面，和欧盟有所讨论。」

英国要求脱欧后需有过渡期，给企业和民众时间调整脱欧后的生活，相关条件正在和欧盟谈判当中。

英国政府文件指出，和欧盟立场「大致相同」，「只有小部分需要讨论」。

英国首相梅伊（Theresa May）今天在伦敦会见荷兰总理吕特（Mark Rutte）时，重申希望3月前达成协议。

如果双方能在3月达成协议，4月就可以开始讨论未来的贸易关系。

英国先前表示，希望能在脱欧的那一刻离开欧盟单一市场和关税联盟，但过渡期内，希望继续「以目前的条件」和欧盟贸易往来。（译者：郑诗韵/核稿：张晓雯）

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