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此内容发布于2018年2月26日 上午8:05 最后更新 - 2018年2月26日 -08:05

（法新社伊斯兰马巴德26日电） 波兰登山团发言人今天表示，俄罗斯裔波兰籍登山家乌鲁布科（Denis Urubko）脱队企图一人在冬季攻顶世界第2高峰K2峰后，目前已暂停这项「自杀」尝试，回到C2营地。

44岁的乌鲁布科原先隶属这个波兰登山团，与成员一同挑战在冬季首度登上世界第2高峰，但他与团队数度争吵后在24日脱队，独自攀爬这条世上数一数二危险的登山路线，引发外界担心。

登山团发言人雷克辛斯基（Michal Leksinski）在推特上表示：「乌鲁布科往下走。他目前人在C2营地。」

展开攻顶前共须经过4座营地，其中包括C2营地与大本营。

乌鲁布科24日时就是在C2营地突然作出决定，不藉高山协作员帮助、不顾团队成员反对，单独攀登海拔8611公尺的K2峰。外界普遍认为，K2的攀登难度超过圣母峰。

雷克辛斯基没有提供更多细节，乌鲁布科回到C2营地是否代表他已放弃单独攻顶，目前也还不清楚。

许多山友对这项尝试表达担忧，巴基斯坦登山家阿里（Mirza Ali）就表示：「冬天单独攀爬K2根本是自杀。」（译者：陈乃瑜/核稿：徐崇哲）

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