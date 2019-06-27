此内容发布于2019年6月27日 上午10:35

（法新社旧金山26日电） 社群媒体脸书（Facebook）创办人祖克柏今天表示，美国政府对各类政治性错假内容欠缺作为，导致2016年总统大选后，网路上误导性资讯进一步流窜。

祖克柏（Mark Zuckerberg）自己就常遭各界批评对处置假新闻意兴阑珊，但他今天呼吁各国政府进一步管制个人资讯、政治广告、加强防范各国家行为者干预美国选举。

「作为私人公司，我们没有足以遏制俄罗斯政府的工具…我们的政府才掌握对俄国施压的工具。」

「2016年以后，政府未采取任何反制行动，因此对世界送出的讯息就是：好，大家可以为所欲为，各国可试着做这种事…基本上，不会有来自美国政府的重大追究。」

祖克柏还说，脸书正努力寻找应对「深伪」（deepfake）影片的办法。这类影片足以大规模欺骗和操纵网路使用者的认知。

运用人工智慧达到「逼真」效果的「深伪」影片近来广获讨论，这类内容可用于操纵选举或激发骚乱。

祖克柏今天重申，打击误导性和操纵性资讯同时维护言论自由本来就不容易，但脸书不该扮演判定网路资讯真实性的仲裁者。

他说：「我不认为我们愿意走到这个地步，也就是私人公司防止你对另一人发表它认为有事实错误的内容。」（译者：陈韵聿/核稿：刘学源）

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