此内容发布于2019年10月12日 上午12:05

（法新社旧金山11日电） 社群网站龙头脸书（Facebook）即将推出全球加密货币Libra，但遭到全球各地监管机关猛烈批评，今天又有更多公司退出Libra数位货币联盟。

信用卡业巨擘Visa公司与万事达卡公司（MasterCard Inc.）和线上拍卖与购物网站电子海湾公司（eBay）及数位支付系统Stripe公司都宣布，他们已经改变心意，不想成为推广Libra数位货币的Libra协会（Libra Association）创始会员。

Mastercard在电子邮件声明中说：「Mastercard现在决定不会成为Libra协会的成员。」

声明说：「我们还是聚焦在我们的策略与着重的方向，以建立全球性普惠金融体系。我们相信这类倡议可能将带来益处，我们将持续监督Libra的发行。」

Visa发言人也提供类似声明，宣布Visa退出联盟，但未来可能重新加入。

Visa说：「我们将持续评估，我们的最终决定将受到一些因素左右，包括Libra协会完全符合所有监管期望的能力。」

总部设于矽谷的eBay说：「我们非常尊重Libra协会的愿景，但eBay已经决定不会成为创始会员。」

Stripe也说，将持续追踪Libra进展，至于之后是否将与Libra协会合作，仍持开放态度。

Stripe说：「Stripe很支持让全球民众都能使用电子商务的计画。Libra很有潜力。」

Libra协会证实，这些企业不再是创始会员，但表示将持续与企业和社会公益组织等团体建立联盟，以落实Libra的发行。这些企业今天退出后，Libra协会创始会员减至23个。

在这些企业宣布退出前，美国联邦参议员曾致函数个金融机构，提到如果他们参与新的货币计画，将受到「监管机构严密检视」。

线上交易支付平台先驱PayPal上周宣布，将退出推广Libra的Libra协会。

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