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此内容发布于2018年7月2日 下午10:20 最后更新 - 2018年7月2日 -22:20

（法新社旧金山2日电） 社群网站脸书今天表示，由于一个软体故障，先前暂时解除脸书和Messenger封锁他人功能，正在通知80多万名用户。

根据脸书（Facebook），已修复5月29日至6月5日出现的故障状况。脸书先前爆发丑闻，8700万用户个人资料遭英国谘询机构剑桥分析（Cambridge Analytica）盗用，目前正努力重新挽回名声。

脸书隐私长艾根（Erin Egan）在部落格贴文中说：「我们知道封锁某人的功能很重要。」

「我们想道歉并解释发生什么事。」

在脸书上封锁某人，能防止他人浏览封锁人的个人资讯、像朋友一样联系，或使用Messenger对话。封锁某人也会自动「解除」好友。

艾根说：「在脸书上封锁另一个人有许多原因。」

「他们的关系有可能已经改变，或他们可能想稍作喘息，不想再看到某人发布恼人贴文。」

艾根进一步指出，人们因为更严重的原因，像是骚扰或霸凌而被封锁。

根据脸书，软体故障没有恢复脸书上任何被切断的朋友关系，但被封锁人可能能够在Messenger上联系上封锁人。（译者：叶俐纬/核稿：陈昱婷）

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