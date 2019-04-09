此内容发布于2019年4月9日 上午6:20

（法新社渥太华8日电） 在让仇恨团体在平台上蓬勃发展，造成纽西兰攻击事件后，脸书决定封锁着名极右翼人士，加拿大政府今天对此表示肯定。

加拿大移民部长霍森（Ahmed Hussen）在记者会中说道：「我们看见仇恨言论引发匹兹堡的攻击，近期我们还看到在基督城（清真寺）祷告的人遭到枪击，这都是事实，且都有后续影响，我们很高兴脸书在这方面采取了行动。」

社群媒体巨擘脸书今天封锁包括戈尔迪（Faith Goldy）、顾德罗（Kevin Goudreau）等着名民族主义人物，他们的立场被形容是白人至上主义者。

加拿大民主制度部长古尔德（Karina Gould）补充说：「在加拿大，当谈到仇恨言论、涉及煽动暴力时，这些都是我们不容许在街角发生的事，我们也不应接受它们在（社群媒体）平台上出现。」

脸书封锁涉及恐怖行动、人口贩运、有组织仇恨、大规模或连续谋杀、有组织暴力及犯罪活动的个人或团体。

脸书在发送给媒体的声明中表示，散布仇恨、攻击，或呼吁排挤其他人的个人或团体，在脸书无立足之地。

声明表示，「那就是为什么我们针对危险的个人和组织订有政策，明定我们不准在线下从事『有组织仇恨』的那些人进出脸书。」

在3月15日发生基督城两座清真寺造成50人死亡的屠杀事件后，脸书宣布了这项政策，因为枪手在脸书直播犯案过程，影片在网路上广泛散播。（译者：李晋纬/核稿：刘学源）

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