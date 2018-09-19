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此内容发布于2018年9月19日 下午9:50 最后更新 - 2018年9月19日 -21:50

（法新社旧金山19日电） 社群网站脸书（Facebook）今天表示，将在加州矽谷总部成立「作战室」，以便迅速打击假新闻，严防有心人企图利用脸书干预即将到来的选举。

脸书选举暨公民参与事务主管查克拉巴蒂（Samidh Chakrabarti）在电话会议上表示：「为因应美国和巴西选举，我们将在孟罗公园（Menlo Park）设立作战室。」

查克拉巴蒂表示：「这将作为指挥中心，以便我们在需要时即时做出决定。」脸书目前选在一间会议室，门上贴有纸张标示「作战室」。查克拉巴蒂拒绝透露作战室何时开始运作。

根据高层，脸书团队不断加强测试对潜在情况的反应，例如处理潮水般涌来的假新闻、或误导民众以为可以透过简讯投票的宣传活动。

查克拉巴蒂说：「避免脸书上出现干预选举行为，是公司内部目前为止最大的跨团队合作活动之一。」

脸书致力防止美国2016年总统大选前操纵或欺瞒选民情事重演，这场电话会议是脸书对此的最新报告。

脸书执行长祖克柏（Mark Zuckerberg）上周在脸书上发文表示，脸书已为防止操纵这个平台干预选举做了更好的准备，且近来让锁定数国的外国影响力活动受挫。

祖克柏说：「我们在法国、德国、阿拉巴马州、墨西哥及巴西选前，找出了假帐号并且删除。」

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