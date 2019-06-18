此内容发布于2019年6月18日 上午7:20

（法新社旧金山18日电） 脸书（Facebook）从社群网站领域拓展到电子商务和全球支付，今天公布Libra加密货币的计画，Libra将于2020年问世。

全球最大社群网站脸书今天公布被喻为「新全球货币」的Libra新支付计画，这项计画有望让加密货币重见天日并走入主流。脸书预计明年推出Libra。

脸书和万事达卡（Mastercard）、Visa、Stripe、Kiva、PayPal、Lyft、优步（Uber）与世界妇女银行（Women's World Banking）等28个合作伙伴已释出Libra原型作为开放原始码，让有兴趣编写App、相关服务或事业的开发人员使用。

总部位于日内瓦的非营利机构Libra Association将负责监督基于区块链技术的Libra，让现实世界储备资产的价值保持稳定。

Libra Association政策和通讯部门负责人迪斯帕特（Dante Disparte）表示，这项计画可能让全球超过10亿「没有银行帐户」的人，也能透过网路进行交易和使用金融服务。

迪斯帕特告诉法新社：「我们相信如果让人们以最低成本取得金钱和机会，就像过去透过网路取得资讯的方式一样，你就能创造出比现在更多的稳定性。」（译者：陈昱婷/核稿：陈彦钧）

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram