脸书隐私丑闻延烧 美检提告

此内容发布于2018年12月20日 上午12:50

（法新社华盛顿19日综合外电报导）脸书用户个资外泄给英国资料分析业者「剑桥分析」丑闻持续延烧，美国华盛顿特区检察长今天宣布对脸书提告，指控他们在保护个资方式上误导用户。

法新社报导，华盛顿特区检察长拉辛（Karl Racine）在声明中表示：「脸书（Facebook）未能保护用户隐私权，在取得个资者及个资使用方式相关讯息上蒙骗他们。」

「脸书允许剑桥分析（Cambridge Analytica）等公司及其他第三方应用程式，在未经用户准许下搜集资料，让他们处于受操纵的风险。」

脸书风波连连，股价早已每况愈下，交易日收盘下滑7.25%至133.24美元，甚至在盘后持续下挫。

路透社报导，这起案件连同数起司法及监管诉讼，恐使脸书面临高额罚款及增加营运成本。

这起在华盛顿最高法院提出的诉讼寻求禁制令，以「确保脸书落实监控用户数据的协议和安全措施，让用户控制隐私设定变得更容易」，并要求「赔偿消费者」。

脸书表示：「我们正在检视这起控诉，并期盼持续和华盛顿特区及其他地区检察官商议。」

脸书先前承认，多达8700万用户资料恐已遭到「剑桥分析」不当撷取。「剑桥分析」在不当处理用户个资的相关新闻出现几周后关闭。

「剑桥分析」在美国2016年大选期间曾为川普的竞选阵营提供顾问服务。「剑桥分析」爆料者表示，公司利用脸书个资开发用户个人档案，并利用他们的恐惧发送客制化讯息。（译者：侯文婷/核稿：卢映孜）

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