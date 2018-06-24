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此内容发布于2018年6月24日 上午3:35 最后更新 - 2018年6月24日 -03:35

（法新社旧金山24日电） 研究显示，脸书（Facebook）正逐渐失去对美国年轻用户的吸引力，逐渐成为高龄化社群网站，比起脸书，年轻用户如今更爱用照片分享网站Instagram和Snapchat。

17岁美国少女玛侬（Manon）虽有脸书帐号，但她要与朋友连系时，用的却是Instagram或Snapchat等其他社群网站。

住在旧金山的玛侬说：「我不会在这边（脸书）更新状态或个人资讯。」

玛侬保留脸书帐号，以便与这个庞大社群网站上的大批用户保持联系，同时把它当成登入其他应用程式的「途径」。

玛侬说：「要与朋友连系时，我会用Snapchat。」

「大家都说，脸书已经过时。我想，这是因为每位家长都有脸书帐号了。」

脸书全球用户如今已突破20亿大关，但也逐渐失去对核心基础年轻用户的吸引力。

脸书成为全球最有价值和力量的企业之一，却不再是年轻人眼中最酷的社群网站，他们纷纷转往脸书旗下的Snapchat和Instagram。

根据美国智库皮尤研究中心（Pew Research Center）今年的调查，年龄介于13岁至17岁的美国青少年中，有51%使用脸书，72%使用Instagram，69%使用Snapchat。调查还发现，有85%的青少年使用谷歌的影片分享服务YouTube。

皮尤2014-15年的调查显示，有71%青少年使用脸书，领先其他社群网站，而这般光景如今已不复存在。

皮尤研究人员安德森（Monica Anderson）说：「对青少年而言，社群媒体环境与3年前相比已大不相同。」

「当时，青少年使用社群媒体大多以脸书为主。如今，他们不再习惯以单一个平台为中心。」

在脸书爆出最新个资丑闻前，青少年已开始对脸书兴趣缺缺。

根据弗雷斯特研究公司（Forrester Research）调查，34%的美国年轻网友认为脸书是「老人和爸妈在用的网站」。

市场调查公司eMarketer所做的另一份报告也得出类似结论，估计脸书今年将失去大约200万名24岁以下的美国用户。（译者：刘文瑜/核稿：陈政一）

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