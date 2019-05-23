此内容发布于2019年5月24日 上午12:50

（法新社旧金山23日电） 全球最大社群网站脸书公司表示，今年第一季共移除22亿个假帐号，此举展现脸书不遗余力打击企图损害脸书真实性的大量不法分子。

2018年第1季和第4季，脸书分别关闭的假帐号只有5.83亿和10亿多个。脸书表示，大多数假帐号在创建几分钟内就遭移除，所以没有计入脸书密切观察的每月和每日活跃用户指标中。

脸书产品管理副总裁罗森（Guy Rosen）今天告诉记者：「有愈来愈多假帐号是由垃圾邮件发送者所生成的，他们不断试图要躲避我们的系统。」关于创立垃圾帐号，罗森并没有指名任何特定团体或实体。

脸书今天发表有关删除宣传毒品和枪枝贩卖贴文的报告。脸书今年前3个月删除逾150万则有关贩售毒品和枪枝的贴文，并表示报告最终会扩大到涵盖其他类型的非法活动。

脸书执行长祖克柏（Mark Zuckerberg）说，脸书已大举增加支出来严格控管产品。

脸书估计每月24亿个活跃用户中，有5%的假帐号尚未被发现。脸书也表示在打击仇恨言论上取得进展，自动侦测到65%的仇恨言论已被删除，而不是经过用户检举。

罗森说，今年第一季脸书撤掉400万则与仇恨言论相关的贴文，且持续投资能在各个地区以不同语言更能侦测到仇恨言论的技术。（译者：陈昱婷/核稿：徐睿承）

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