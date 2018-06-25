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此内容发布于2018年6月25日 上午10:35 最后更新 - 2018年6月25日 -10:35

（法新社台北25日电） 台湾首位女性元首蔡英文总统说话时语气温和，天性害羞，和开拓先驱的形象有段距离。但她接受法新社专访时，呼吁女性摆脱自我怀疑，在反性骚扰的「#我也是」运动时代勇敢向前。

蔡总统在访问当中，描述自已面对选民和民进党员「传统」态度时遭遇的困难。因为蔡总统身为女性，持这种态度的人不相信她能担当起党主席和总统的工作。

上任满2年的蔡总统在官邸受访时表示：「某方面来说，台湾社会非常传统。人们认为女性通常较柔弱、抗压力较差，也经常怀疑女性的领导能力是否不如男性。」

蔡总统2008年接任党主席时，正是民进党因总统选举败北而陷入混乱的时刻。她表示，民进党给人感觉是「大男人主义」政党，「我想，（民进党支持者）起初怀疑我这位女性能否带领他们」。

蔡总统说，为了反驳怀疑者和加强自身不足经验，她决心更积极和选民接触，并重新学说台语。她表示：「当你和人们目光交会，经过这样互动后，他们看来对你更有信心，也更有安全感。这时我感觉，一切努力都值得。」

面对部分批评人士攻击她的未婚女性身分，蔡总统则赞扬全球掀起的「#我也是」（#MeToo）运动，认为这场运动凸显出社会上的性别歧视和骚扰问题。

蔡总统说：「我认为『#我也是』运动的益处是，让男性知道有些事对女性而言是重要的，因此男性必须更加意识到这些议题。」

「同样地，『#我也是』也让女性知道，她们应该勇敢，不应胆怯，应该站出来表达自身想法。」

台湾立法委员当中，女性立委占38%，比中国、日本、南韩、美国和英国国会的女性议员比例都要高。蔡英文总统还说，台湾军队女性官兵的人数也正在增加。

尽管社会对女性的态度正在转变，但如同其他国家的女性领导人，蔡总统经常面临和她衣着有关的问题，尤其是为何从未着裙装，而是偏好深色裤装。

蔡总统表示，这样的问题并未困扰她。不过她相信，无论对男性或女性，外表在政治生涯扮演一定角色。「我认为在大众面前，你必须看起来讨喜，和表现出对自己深具信心。」

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