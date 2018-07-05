下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年7月6日 上午12:20 最后更新 - 2018年7月6日 -00:20

（法新社东京6日电） 发动东京地铁沙林毒气事件的奥姆真理教前教主麻原彰晃今天伏法。麻原幼年就读盲童寄宿学校时就以霸凌他人出名，走不上行医与法律之路的他擅以末世论，吸引内心空虚的年轻人。

这位头发蓬乱、满脸胡须的「宗师」饶富个人魅力，他以神秘主义自我包装，吸引信徒加入末日教派的奥姆真理教。

麻原彰晃旗下曾有高达一万名信众，其中数人曾参与1995年东京地铁震惊全球的化武攻击，造成13人死亡，数千人受伤。

东京立正大学社会心理学教授西田公昭（Nishida Kimiaki）表示，麻原擅于洗脑他人。

西田告诉法新社，麻原「引诱对日本社会怀有空虚感的年轻人」。

麻原告诉信徒，透过正确的训练，他会协助他们获得「上帝的力量」。麻原还说，信徒将在世界末日后「创造新世界」。他曾预测世界末日将于1997年到来。

麻原彰晃原名松本智津夫，1955年3月2日出生于日本九州熊本县八代市。他自幼清寒，共有8名手足，父亲以制作草席为业。

他在1980年代将自己改名为麻原彰晃，当时奥姆真理教正逐步扩张势力。

麻原彰晃6岁时进入盲童寄宿学校就读，不久后便因霸凌同学而恶名昭彰。

麻原一位同学曾说：「对他而言，诉诸暴力就像种嗜好。他一动怒，就无法控制。」

麻原彰晃19岁时因取得针灸师资格而离开校园。麻原视力不佳，这意味着他无法赴第一志愿医学院进修。此外，他也未录取东京大学法律系，无法藉此传统捷径跻身国家精英阶层。

麻原彰晃1978年与松本知子结婚，两人育有4个女儿与2个儿子。

麻原彰晃曾于东京东部开设针灸馆，1982年就因卖假药而遭逮捕、罚款。

经这次事件后，麻原彰晃成为一名隐士。据说他前往印度并阅读宗教典籍，两年后成为一名瑜伽教练。

麻原彰晃自称在喜玛拉雅山得道，他将自己的末日预言与多个东方宗教教派结合，并以此种具神秘主义的教义传教。

Neuer Inhalt Horizontal Line