此内容发布于2019年11月5日 上午4:35

（法新社华盛顿5日电） 人权组织「自由之家」今天表示，各国政府越来越常使用社群媒体来操纵选举及监视公民，这对民主来说是个令人担忧的趋势。

法新社报导，非营利组织「自由之家」（Freedom House）的年度网路自由报告调查分析了65国，发现至少40国有「先进社群媒体监视计画」的迹象。

报告提到，全球网路自由连续第9年退步，有些国家的政府操弄的手段就是干脆切断网路，有些国家则是利用宣传网军在社群平台上扭曲资讯。

自由之家主席阿布拉莫维茨（Mike Abramowitz）说：「许多政府发现在社群媒体上，宣传比审查更有效。」

他说，全世界的独裁主义者和民粹主义者同时利用人性及电脑演算法，试图赢得选举，粗暴践踏那些设计来确保自由公平选举的规则。

自由之家报告提到，假新闻是最常见破坏选举的手法，「民粹主义者和极右派领袖不仅越来越擅长编造极易流传的假新闻，也越来越会控制散布这些假新闻的网路」。

研究人员表示，在65个接受调查的国家中，有47个国家的个人因网路上的政治、社会、宗教言论被捕，有至少31个国家的人因网路活动而遭受肢体暴力。

在这项调查中，中国连续第4年成为全球侵害网路自由最严重国家，因为中国政府在近月香港民主运动期间及天安门广场屠杀事件30周年之前加强资讯控制。

根据报告，在65个接受调查的国家中，有33国的网路自由退步，包括美国。

自由之家表示，在美国，执法单位及移民机关扩大对大众的监视，规避可能会防碍他们行动的监督、透明及问责机制；此外，官员加大监视社群媒体平台的力道，无令状搜索旅客的电子装置，以搜集诸如和平抗议和批判性报导等获宪法保障行动的资讯。

网路自由退步最多的是苏丹及哈萨克，接着是巴西、孟加拉、辛巴威；另外，有16国的网路自由有改善，进步最多的是衣索比亚。

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