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此内容发布于2018年2月14日 下午10:50 最后更新 - 2018年2月14日 -22:50

（法新社华盛顿14日电） AV女星丹尼尔斯（Stormy Daniels）声称，在川普当上总统前曾与他有染。她的经纪人今天表示，现在她愿畅谈这段往事。

川普长年的私人律师柯恩（Michael Cohen）昨天坦承在2016年大选前不久，曾支付13万美元（约新台币390万元）给丹尼尔斯后，丹尼尔斯的经纪人暗示，彼此间的保密协定已破功。

丹尼尔斯的经纪人罗德里格斯（Gina Rodriguez）告诉美国媒体：「现在开始已百无禁忌，丹尼尔斯准备和盘托出自己的故事。」

柯恩身为川普幕僚与特别顾问，拒绝说明为何要付这笔巨款给丹尼尔斯，但坚称这笔钱未向川普集团或川普竞选阵营报帐。

报导名流动向的杂志In Touch上月刊出一篇2011年丹尼尔斯的访问。本名柯立福（Stephanie Clifford）的丹尼尔斯在访问里详述与川普有段「教科书般的性爱」。

丹尼尔斯回忆，她是2006年在一场名流高球锦标赛时遇见川普，当时川普妻子梅兰妮亚（Melania）才生下儿子拜伦（Barron）不久。

自从据称双方签有保密协定后，丹尼尔斯就否认曾与川普有染，但后来似乎又不承认自己曾否认过。她与川普有染的传闻在选前平息，却因一宗指柯恩的付款恐抵触竞选财务法令的法律案件，重新浮上台面。

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