此内容发布于2019年5月17日 上午8:20

（法新社洛杉矶17日电） 美国知名动物明星「不爽猫」（Grumpy Cat）的饲主今天稍早表示，7岁爱猫已离开人世。不爽猫因为总是一付脾气暴躁心情坏的模样，早早就在网路走红，人气不坠。

不爽猫的主人一家在推特（Twitter）发声明：「我们难以想像地心痛，在此宣布失去我们的挚爱－不爽猫。」

总摆着臭脸的网路炸子「猫」14日在居住于亚利桑那州的饲主彭德森（Tabatha Bundesen）怀中过世。不爽猫的独特表情让她在社群媒体上备受数百万粉丝喜爱，还曾经和「漫威之父」史丹李（Stan Lee）、女星珍妮佛罗培兹（Jennifer Lopez）等名人合影。

声明提及：「虽受到专业照护，还有她最爱的家人的关怀，不爽猫近来泌尿道感染，并发症让她无力招架，很不幸地，没能度过这次难关。」

「除了是我们的宝贝和珍视的家庭成员外，就算是在艰难时刻，不爽猫仍为全球数百万人带来欢笑。她的精神将永存所有粉丝心中。」

数百位粉丝涌入社群媒体发文，悼念不爽猫。网友布鲁克斯（Hollie-Anne Brooks）推文表示：「亲爱的，愿你安息。你对我的那般怒视，是此生最美好的时刻之一。」

不爽猫的网站写道，她的本名为塔达酱（Tardar Sauce），2012年9月时，她还是幼猫的照片被放到社群网站Reddit后，就此一炮而红。

「她（不爽猫）娇小身型和招牌表情可能是因为罹患猫侏儒症所致，正因如此，她走路时下半身有些许摇晃，除此以外，她是一只完美无瑕的小猫咪。」

尽管始终皱眉的表情，她真的「超级可爱、让人想拥入怀中」。

不爽猫在脸书（Facebook）拥有850万粉丝，于Instagram、推特也分别有250万和150万追踪者。（译者：王品轩/核稿：刘学源）

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram