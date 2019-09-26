此内容发布于2019年9月27日 上午12:35

（法新社华盛顿26日电） 研究人员今天表示，至少70个国家的政府单位或政党有组织性地操纵社群媒体和群众意见。

牛津网路研究所（Oxford Internet Institute）的报告发现，不论民主或独裁政府，过去两年在操控舆论上所下的功夫，都增加两倍之多。

这份研究在56个国家看到的证据发现，脸书（Facebook）仍是各国政府操纵社群媒体时「首选的平台」。

在越南，政府会徵用民众个人脸书页面张贴支持政府的讯息；瓜地马拉政府骇入或窃取社群媒体帐号，打压反对意见；衣索比亚执政党雇人在社群媒体带风向，创造有利自身的声量。

研究人员表示，至少有7个国家的「顶尖国家级行动者」，在国外使用脸书和推特（Twitter）发挥国际影响力。

这份研究指出这7个国家分别是中国、印度、伊朗、巴基斯坦、俄罗斯、沙乌地阿拉伯和委内瑞拉。

牛津网路研究所所长霍华德（Philip Howard）说：「透过社群媒体操纵群众意见，依旧对民主造成重大威胁，运算宣传（Computational Propaganda）已成为日常生活无所不在的一部分。」

「尽管宣传一直是政治的一部分，但这些活动范围之广，让人对现代民主产生重大忧虑。」

研究员发现2019年在70个国家中，有组织性操纵社群媒体的证据，高于2017年和2018年的28国与48国。（译者：李晋纬/核稿：陈昱婷）

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