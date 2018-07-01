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此内容发布于2018年7月2日 上午1:20 最后更新 - 2018年7月2日 -01:20

（法新社墨西哥市1日电） 墨西哥左派总统候选人罗培兹欧布拉多今天在大选取得压倒性胜利，「顽固」是外界对他的许多负面评价之一，但他说，他将以相同信念，做一个固执顽强的总统，致力扫荡贪污。

3度角逐总统大选的「墨版川普」罗培兹欧布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）矢言以他固执的个性，为墨西哥带来改变，而这是许多墨西哥人心中所愿。

他说：「我很顽固。这是人尽皆知的事实。」

「我将以相同的信念，做一个固执、顽强、坚持不懈、几近疯狂的总统，来扫荡贪污。」

亲近他的人，都能证明这一点。

直言不讳的支持者、墨国作家和历史学家巴可．伊格纳西欧．达伊波二世（Paco Ignacio Taibo II） 告诉法新社：「我们口中的这个男人，他的主要特质正是不屈不挠。」

现年64岁的罗培兹欧布拉多是墨国政坛最具争议的人物之一，有人极度痛恨他，也有人非常喜爱他。

然而，在这个贪污丑闻看似永无止尽和骇人暴力毒品战争充斥的国家，罗培兹欧布拉多矢言要让墨西哥彻底「改头换面」，赢得不少选民青睐。

出口民调显示，前墨西哥市市长罗培兹欧布拉多得票率大幅领先，迫使对手承认败选。

罗培兹欧布拉多猛轰只顾利益的小集团（mafia of power），将目标锁定对国内两党大为不满的选民。革命制度党（PRI）和国家行动党（PAN）在墨国掌权近一世纪。

这回参选，他也展现出自己冷静沉着的一面，除了用幽默回应批评，也对他将如何摧毁这个拉丁美洲第2大经济体的骇人警告一笑置之。

政敌指控他与俄罗斯关系匪浅时，罗培兹欧布拉多巧妙地将侮辱化为讽刺，他戴上俄国护耳毛帽，自称是「安德瑞斯．曼纽洛维奇」（Andres Manuelovich）。

当另外3名候选人在辩论期间轮流发动攻势时，他沉着以对，避免自己陷入混战。

罗培兹欧布拉多矢言，倘若当选总统，将把总统薪水砍半，住在他简朴的寓所，而不搬进总统官邸，还会把总统座机给卖了。

他老是说：「连美国总统川普都没有像这样的飞机。」

罗培兹欧布拉多杠上墨西哥商界，若干人士警告，他将追寻委内瑞拉式的社会主义政策。

罗培兹欧布拉多任命亲善市场的顾问团队，并撤回某些最具争议的提案，以缓解这类疑虑。

事实上，要准确说出他的政策并不容易。

除了带来一些革新，许多墨西哥人并不是很清楚他的定位。不过有这些选举证明，就已足够。（译者：刘文瑜/核稿：陈昱婷）

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