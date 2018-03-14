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此内容发布于2018年3月14日 上午7:20 最后更新 - 2018年3月14日 -07:20

（法新社巴黎14日电） 英国着名物理学家霍金（Stephen Hawking）今天辞世，享寿76岁。这位毕生致力解开宇宙奥秘的科学家被誉为继爱因斯坦后，最才华洋溢的理论物理学家。

以下是法新社整理霍金一生中10个重要时刻。

1942年1月8日：霍金诞生于英国牛津。

1962年：拥有牛津大学物理学位的霍金，在剑桥大学从事宇宙起源的研究，完成博士论文「「宇宙膨胀的属性」（Properties of Expanding Universes）。

1963年：霍金得知自己罹患肌萎缩性脊髓侧索硬化症（amyotrophic lateral sclerosis, ALS）。

1965年：霍金与魏德（Jane Wilde）结婚，育有3名子女。两人结婚25年后离异。霍金于1995年娶了曾当他看护的梅森（Elaine Mason），两人多年后仳离。

1979年：霍金获得剑桥大学卢卡斯数学教授职位，长达30年。上一个获得这个职位的是17世纪英国科学家牛顿（Isaac Newton）。

1985年：霍金接受气管切开术，因此失去说话能力，有赖电脑语音合成器和外界沟通。

1988年：霍金着作「时间简史」（A Brief History of Time）出版，他试图对非科学家的一般人解释宇宙论基础。这本书登上全球畅销书，也让他博得全球名声。

2007年：霍金在美国体验无重力飞行，作为他期盼中次轨道太空飞行的序曲。

2014年：导演詹姆士马许（James Marsh）执导的霍金自传电影「爱的万物论」（The Theory of Everything）上映。饰演霍金的英国演员艾迪瑞德曼（Eddie Redmayne）因此在奥斯卡金像奖封帝。

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