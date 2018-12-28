舍命救泰国足球小将 英国潜水悍将获女王表扬

此内容发布于2018年12月28日 下午10:50

（法新社伦敦28日电） 英国女王伊丽莎白二世（Queen Elizabeth II）的新年授勋名单今天公布，将泰国足球小将自淹水洞穴救出的潜水团队也榜上有名。今年上榜者共计1148人。

这7名上榜的潜水专家中，其中4人因展现非凡的勇气获奖，另3人则获颁大英帝国员佐勋章（MBE）。

英国潜水好手史丹顿（Rick Stanton）及冯兰滕（John Volanthen）当时率先找到这12名足球小将和他们的教练，两人获颁英国英勇平民的第2高荣誉乔治勋章（George Medal）。

史丹顿先前即因参与劳苦功高的救援任务，而于2012年获颁大英帝国员佐勋章。

朱尔（Christopher Jewell）及莫里森（Jason Mallinson）这两位参与救援的潜水员，均获颁女王的英勇勋章（Gallantry Medal），而布拉奇利（Josh Bratchley）、罗伊（Connor Roe）及安斯沃斯（Vernon Unsworth）则被授予大英帝国员佐勋章。

安斯沃斯说：「对我而言，拯救这群男孩后，（获颁勋章）更是锦上添花。」

安斯沃斯遭特斯拉汽车公司（Tesla）企业家马斯克（Elon Musk）嘲讽是「恋童癖」，而愤对马斯克提告后声名大噪。

他说：「这是团队的努力结晶，我很荣幸能获认可，特别是在投入大规模的救援行动时，不易获得如此成果。」

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