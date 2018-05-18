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此内容发布于2018年5月18日 上午8:05 最后更新 - 2018年5月18日 -08:05

（法新社坎城18日电） 好莱坞金牌制片哈维温斯坦卷入性侵和性骚扰女性丑闻后成为过街老鼠，连昨天登场的坎城影展重头戏晚宴也大受牵连，众多A咖选择缺席与哈维温斯坦有密切关连的爱滋病慈善晚宴。

爱滋病研究基金会（amFAR）晚宴是坎城影展的社交盛会，在坎城附近昂蒂布角（Cap d'Antibes）的伊甸豪海角酒店（Hotel du Cap-Eden-Roc）举行。

今年出席的名人包括暮光女克莉丝汀史都华（Kristen Stewart）、亚卓安布洛迪（Adrien Brody）、班尼西欧岱托罗（Benicio Del Toro）、英国摇滚巨星史汀（Sting）和夏奇（Shaggy）等人，晚宴为爱滋病研究募得数百万美元。

amFAR临时主席罗迪（Bill Roedy）表示，「这是城里最热门的活动」，自从基金会成立以来已经募得超过2.1亿美元，为对抗爱滋带来重大贡献。

但因哈维温斯坦是晚宴主要推手，今年宴会星光较往年黯淡许多，过去的常客李奥纳多狄卡皮欧（Leonardo DiCaprio）和莎朗史东（Sharon Stone）都未现身。（译者：蔡佳伶/核稿：刘学源）

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