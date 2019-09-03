此内容发布于2019年9月3日 下午11:20

（法新社纽约3日电） 美国德州艾尔帕索（El Paso ）枪击案今天满月，世界最大零售商沃尔玛（Walmart）宣布，将停止贩卖手枪及部分军事类型步枪的弹药，称美国枪枝现况令人「无法接受」。

沃尔玛执行长董明伦（Doug McMillon）要求国会及白宫制定「常理」措施，包括对枪枝购买人进行更有效的背景检查。他在声明中表示，大家过去都见过，这类事情发生但大众关注力不久就消散，「我们不应该允许这种事发生。国会及行政部门应该采取行动」。

沃尔玛同时也将要求消费者勿携带枪枝至店内。携枪进入商店在美国多个「公开持武」（open carry）州隶属合法行为，但最近几周发生多起吓坏民众、引发恐慌的案例。

沃尔玛计划不再贩售短管步枪的弹药，这类弹药可用来狩猎，但也可被用在军事类型武器上。

然而，董明伦表示，沃尔玛仍将贩售长管猎鹿步枪、猎枪以及它们所需的大部分弹药，让这家零售巨擘「更专注于狩猎及运动射击爱好者的需求」。

沃尔玛预计，这些改变会使沃尔玛在弹药的市占率从20%左右降至6%至9%区间。

沃尔玛的举措远不及部分枪管倡议者所要求的全面禁售枪枝，但鉴于沃尔玛的规模、它在美国社区的渗透力，以及在美国企业的影响力，这些改变仍举足轻重，因此赢得部分枪管人士的喝采。

倡议组织「城镇枪械安全」（Everytown for Gun Safety）盛赞沃尔玛踏出「重要的一步」。

德州西部两座姊妹镇米德兰（Midland）、敖德萨（Odessa）8月31日发生犯嫌沿路胡乱开枪的事件，共酿7人死亡；而边境城市艾尔帕索8月3日也发生沃尔玛卖场血案，夺走22条人命。

企业总部位于阿肯色州的沃尔玛，在美国有超过4700家门市，许多位在强烈反对枪枝管制的保守地区。今天的决定让不少拥枪支持者嗤之以鼻，推特上开始出现「#抵制沃尔玛」（#boycottwalmart）主题标签，更引发全国步枪协会（NRA）重话批评。

全国步枪协会说：「遗憾看到沃尔玛屈服于反枪菁英的压力。在沃尔玛排队的人潮，很快就会改去排其他更支持美国根本自由的零售商。」

数名民主党总统参选人今天力挺沃尔玛的决定，并呼吁采取更多行动，进一步与在加强背景检查上改变立场的美国总统川普做出区隔。

美国最大超市连锁店克罗格（Kroger）今天也出面呼吁加强枪枝购买者的背景检查，并宣布「除经授权的执法人员外，克罗格敬重地要求消费者勿再公开携带枪械到店内」购物。

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