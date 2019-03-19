此内容发布于2019年3月19日 下午11:50

（法新社雪梨20日电） 澳洲总理莫里森谴责土耳其总统艾尔段在纽西兰基督城（Christchurch）清真寺血案后，发表「鲁莽」且「极度冒犯」的评论，莫里森警告他会考虑「所有选项」，重新审视双边关系。

艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）拿夺走50条人命的枪击案影像画面拚选战，形容这起事件某种程度上是在攻击土耳其与伊斯兰教。

艾尔段也警告，与枪击案凶嫌同为反穆斯林的澳洲人将「躺在棺材里被抬回去」，和他们在第一次世界大战期间参与加利波里（Gallipoli）战役的祖先一样。

当年有8000多名澳洲人在滨海城镇加利波里周边对抗鄂图曼军队时阵亡，是澳洲历史上的重要一刻。

莫里森（Scott Morrison）召唤土耳其大使并驳斥土方提供的「藉口」后说：「土耳其总统艾尔段在非常敏感的情况下，做出我认为对澳洲人极为冒犯且非常鲁莽的评论。」

几周后也将面对大选的莫里森说：「我期待并要求这些评论能被澄清并撤回。」

「我已要求撤回这些评论，尤其是土耳其国营电视台扭曲澳洲立场的报导。我期待他们会这么做。」

莫里森说：「采取进一步行动前，我会先看土耳其政府的反应，但我可以说，所有选项都在台面上。」（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）

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